Times de São João fazem final da Taça dos Campeões Regionais

A final da 8ª Edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol Manoel Maria da Silva Júnior, Taça Sicoob Crediçucar 2020, em homenagem ao sr. Toru Nako, será disputada no próximo domingo, dia 8 de maio, entre as equipes Grupo JCN e Sociedade Esportiva Sanjoanense, ambas de São João da Boa Vista. Elas se classificaram após vencer as semifinais, que foram realizadas no último domingo, dia 24, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

O campeonato é uma organização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da prefeitura, e dá continuidade à competição que estava em sua reta final no começo de 2020, quando teve de ser suspensa por conta da pandemia da Covid-19.

Um bom público compareceu ao estádio da Vargeana para acompanhar as partidas, que tiveram arbitragem de Diego de Oliveira Costa, Geraldo da Silva Januário e Marco Aurélio da Silva. O primeiro time a conquistar a vaga na final foi a S. E, Sanjoanense, que venceu o Cantoia FC, de Santa Cruz das Palmeiras por 1 a 0. Em sua primeira participação da taça, a equipe sanjoanense venceu com o gol marcado pelo camisa 10, Daniel, aos 38 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti indefensável para o goleiro Rodrigo Souza, do Cantoia, conforme comentou Juninho Charelli, presidente da Liga.

Vargeana não avança

Representando a cidade sede da taça, a equipe da associação atlética Vargeana, enfrentou o sanjoanense Grupo JCN, reeditando a última final do torneio, ocorrida em 2019. E a equipe de São João, atual campeã, voltou a vencer a Vargeana.

A partida foi bastante equilibrada e conforme destacou Juninho Charelli, decidida nos detalhes. Mostrando um bom futebol, o Grupo JCN abriu o placar aos 22 minutos iniciais, com gol de David, artilheiro isolado do torneio, com sete gols marcados. A Vargeana empatou a partida aos 11 minutos do segundo tempo, com gol do zagueiro Vinícios. Aos 30 minutos, Renner voltou a colocar o Grupo JCN na frente e nos acréscimos, Antônio César aumentou, dando a vitória por 3 a 1 ao time sanjoanense.

Finais

Na manhã do dia 8, domingo do Dia das Mães, o Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita vai receber às 9h30, a final da Taça dos Campeões Regionais entre o Grupo JCN, que busca o bicampeonato e a Sociedade Esportiva Sanjoanense, que tenta levar o troféu logo em sua primeira participação.

Galeria de Campões

Realizada desde 2013 pela Liga do Desporto Amador, já venceram a Taça dos Campeões Regionais os times: Pratinha FC, de São João da Boa Vista, em 2013; AA Vargeana, em 2014; Columbia/Cantoia, em 205; Vasco FC. de São José do Rio Pardo, em 2016; Pratinha FC, em 2017; E. C. Vila Nova, de Aguaí, em 2018 e Grupo JCN em 2019.