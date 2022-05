Não teve

Motivo

Apesar de não ter detalhado qual teria sido a reportagem da Gazeta que teria motivado Paulinho a convocar a reunião, nos bastidores da política da cidade, o comentário era que se tratava da resposta dada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicada na matéria sobre a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar fatos ocorridos no Almoxarifado Municipal.

Atualização –

A Coluna Painel da edição deste sábado, dia 30, da Gazeta de Vargem Grande, publicou a nota: “Não teve – Chamou a atenção de muitos internautas uma postagem do presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), informando que foi convocada uma sessão extraordinária do Legislativo para a manhã da segunda-feira, dia 25. O tema, conforme postou Paulinho, seria uma reportagem publicada pela Gazeta do último sábado. Porém, a reunião não foi transmitida pelo canal da Câmara no Youtube. Posteriormente, o jornal foi informado que a sessão teria sido cancelada”. No entanto, o vereador Paulinho procurou a redação do jornal há pouco para esclarecer que ao contrário do que foi publicado, ele não convocou uma reunião extraordinária da Câmara, e sim uma reunião extraordinária com os membros da Meda Diretora da Casa, para debater as falas do prefeito Amarildo. Conforme explicou o vereador, a reunião teve de ser adiada pois alguns membros da Mesa Diretora não poderiam participar na segunda-feira. O encontro foi realizado na quarta-feira, dia 27, quando de acordo com o relatado por Paulinho, foi questionado as vereadores a respeito de algumas colocações que o prefeito trouxe em sua fala na reportagem veiculada pela Gazeta no dia 24.

Voçoroca

O prefeito Amarildo divulgou em sua página no Facebook que de acordo com informações do Departamento de Água e Energia Elétrica (Daee), confirmadas pela assessoria do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), as obras de recuperação da voçoroca que ameaça casas das Cohabs 5 e 6 se iniciam neste mês de maio.

Serão mais de R$ 5 milhões de investimentos no local.

Tecnologia

A prefeitura de Casa Branca instalou placas nos pontos turísticos da cidade com QR Codes impressos. Basta o visitante apontar a câmera do celular com acesso à internet para as placas disponibilizadas em 20 endereços, para que sejam abertas páginas com detalhes sobre a história desses locais. Uma boa ideia que poderia ser implementada em Vargem.