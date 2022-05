Dr. Paulo Cossi ministrou aulas na 52ª Jornada Paulista de Radiologia

A 52ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2022) foi realizada no último final de semana, no Transamerica Expo Center (TEC), em São Paulo. Esta edição é organizada pela Sociedade Paulista de Radiologia (SPR) com a Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA).

Sob o tema Um novo encontro: reunidos afinal, a Jornada contou com um grande número de participantes, com a retomada dos cerca de 40 cursos tradicionalmente realizados, incluindo Hands On, e a volta de fiéis expositores à Exposição Técnica.

O médico ginecologista vargengrandense Paulo Sérgio Cossi, é especialista em ultrassonografia com Ênfase em Saúde da Mulher, participou do evento, onde ministrou três aulas: “O Estudo da Morfologia da Tuba é Uma Nova Realidade?”, “Malformações Mullerianas: O Que Mudou com a Nova Classificação” e “Uso da tecnologia 3D na ginecologia e na reprodução humana”.