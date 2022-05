Paula Aliende lança livro no dia 10, em São Paulo

A jornalista Paula Aliende, filha da professora Nathália Aliende Rodrigues e do advogado Lin do Patrocínio Rodrigues, idealizadora da marca Bem Viva de Corpo e Alma, lança neste dia 10, seu primeiro livro com autores convidados. Paula é atriz, coach de Saúde e Bem Estar, numeróloga e terapeuta integrativa.

Livro Bem Vinda de corpo e alma: uma abordagem com medicina e terapias será lançado em São Paulo



Segundo a divulgação, o livro Bem Viva de Corpo e Alma: uma abordagem com medicina e terapias integrativas conta com a experiência de médicos, terapeutas, consultores e coaches para ajudar as pessoas a descobrirem os benefícios do bem-estar, qualidade de vida e autoconhecimento.

Bem Viva de Corpo e Alma, já foi lançado online pelo Youtube numa noite de muita emoção para os autores. É publicado pela editora internacional Literare Books International e está à venda nas melhores livrarias do Brasil e do mundo.



Entre os coautores estão Aline Ceron, Ana Carolina Vaz, Betth Ripolli, Carlos Pisano, Claudia Cardillo, Dianeli Geller, Doris Barg, Fernanda Fiori, Fernando Scherer, Dra. Flávia Maklouf, Dra. Francine Mendonça, Dra. Hyndiara Frota, Dr. Igor Nunes, Dra. Ingrit Rojas, Dra. Larissa Bachir, Lia Paludo, Dra. Luciana Guarino, Maria Eugênia Anjos, Dra. Marlene Siqueira, Mauricio Sita, Paula Aliende, Pedro Marata, Dra. Priscilla Rosa, Dra. Renata Cardillo Homem de Melo, Dra. Renata Isa Santoro, Dr. Roberto Zeballos, Sandra Epstein, Dra. Thaisa Miessa, Val Yoshida e Dra. Zaika Capita.



Idealizadora e Coordenação Editorial: Paula Aliende é a idealizadora e responsável pela coorde-nação editorial da publicação que também tem coordenação editorial, curadoria, e mentoria de escrita de Claudia Cardillo. O prefaciador é do Dr. Roberto Zeballos e convidado especial, Fer-nando Scherer, o nadador medalhista olímpico Xuxa.

O lançamento presencial do livro Bem Viva de Corpo e Alma será na terça-feira, dia 10, das 18h às 21h30, na Learning Village, Rua Harmonia, 1.250 – Vila Madalena, São Paulo.