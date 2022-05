Vargem esteve na abertura dos Jogos da Melhor idade

Casa Branca sediou etapa dos Jogos da Melhor Idade (Jomi). A cidade vizinha recebeu 2.500 atletas para as disputas que seguiram do dia 20 ao dia 24 de abril. Vargem participou da cerimônia de abertura dos Jogos, representada pelos frequentadores do Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, além da diretora da Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e da primeira dama, Maria Aparecida Teijada Moraes.

A presidente do Grupo Idade Feliz, Isabel Schiavo, a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e a primeira dama Maria Aparecida Teijada Moraes



O evento é organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes, e direcionado aos maiores de 60 anos de idade, que disputaram neste ano as modalidades esportivas de atletismo, bocha, buraco, coreografia, dança de salão, dominó, malha, tênis de campo, truco e voleibol adaptado.

Foram cerca de 30 municípios representados na competição que é retomada após dois anos suspensa em decorrência da pandemia da Covid-19. Casa Branca sediou a segunda etapa do Jomi e a final estadual está prevista para julho, em Presidente Prudente.

A composição do pódio final por equipes teve Campinas em 1º lugar com 175 pontos e Itatiba como vice-campeã atingindo 126, Mogi Guaçu ficou em terceiro, com 101 pontos.



Delegação de Vargem Grande nos jogos de Casa Branca

Na cerimônia de encerramento, realizada no domingo, dia 24, a prefeitura de Casa Branca homenageou Herces de Vita Carvalho, de 95 anos, casabranquense e o participante mais idoso da competição.