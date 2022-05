Ação Social deu início à Campanha do Agasalho 2022

Esta semana, Vargem Grande do Sul registrou os dias mais frios do ano. Na última quarta-feira, os termômetros registraram temperatura mínima de 12,2ºC, de acordo com a estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). E justamente pensando nas baixas temperaturas das próximas semanas, que o Fundo Social de Solidariedade está arrecadando roupas novas e usadas e cobertores novos para a Campanha do Agasalho 2022.

De acordo com a prefeitura, por medidas de higiene e segurança, as roupas usadas devem ser entregues lavadas, higienizadas e acondicionadas em sacos plásticos. As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro ou quem não puder levar, pode telefonar para o Fundo no número (19) 3641-6056, que será providenciado o recolhimento.



De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues as orientações devido a pandemia da Covid-19, são para manter a higiene e a segurança com relação às roupas usadas. “Pedimos também que sejam doadas roupas e calçados em boas condições para que realmente possam atender a outras pessoas”, destacou a presidente do Fundo.

Também está sendo realizada a Campanha de Arrecadação de cobertores novos, além da aquisição pela Prefeitura para atender às pessoas que fazem parte dos programas sociais ou apresentarem vulnerabilidades.



A EPTV estará dando apoio à Campanha de arrecadação com divulgação no site da emissora. No dia 28 de maio estará acontecendo o Dia D de Arrecadação, com drive-thru junto à rua Primeiro de Maio, 359, no Antigo Clube das Mães.

A distribuição às pessoas que precisam será realizada toda a terça e quinta-feira, a partir das 13h neste mês de maio e em junho diariamente, conforme as famílias procurarem ajuda na Ação Social, evitando aglomerações.