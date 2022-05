Projeto da Gazeta é aprovado em programa da Meta e da Abraji

A Gazeta de Vargem Grande está entre os 80 veículos de comunicação de todo país que tiveram projetos selecionados para o programa “Acelerando a Transformação Digital”, uma iniciativa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), do Meta Journalism Project e do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ). Os participantes vão receber mentoria com especialistas durante três meses e contarão com apoio financeiro de até US$ 2.500.

O projeto apresentado pela Gazeta de Vargem Grande se trata da criação de um podcast, um programa em áudio que pode ser ouvido em dispositivos on-line e compartilhado pela Internet, com entrevistados da cidade. O objetivo é aproximar ainda mais a comunidade vargengrandense da Gazeta, trazendo pessoas que todos conhecem, unindo informação e debate sobre os problemas de Vargem.



O processo seletivo levou em consideração além da relevância do projeto apresentado, a participação dos inscritos nos cursos e ações desenvolvidas pelo programa. Lígia de Paiva Ligabue, que é editora da Gazeta de Vargem Grande desde 2011, participou recentemente de dois cursos oferecidos pelo programa. No ano passado, cursou o “Jornalismo Local 2021: práticas, técnicas e sustentabilidade”, da Abraji, com patrocínio da Meta (empresa que atualmente controla o Facebook, WhatsApp e outras). Antes disso, em 2020, concluiu o curso “Reconstrução do Jornalismo Local”, uma realização da Abraji e do Facebook Jornalism Project.

Além disso, para participar, a organização de mídia local precisa estar inscrita no Atlas da Notícia, caso da Gazeta. Nas próximas semanas, a equipe do jornal irá participar do processo de mentoria com especialistas em comunicação integrantes do programa, para o desenvolvimento do projeto, que deverá ser colocado em prática até julho deste ano.



Para Lígia de Paiva Ligabue, editora da Gazeta de Vargem Gande, ter um dos projetos escolhidos pela iniciativa é algo a ser festejado. “São tantas mudanças acontecendo na maneira como a informação é transmitida que é preciso se manter sempre atento, estudando e conhecendo novas plataformas e como usar essas ferramentas para que a Gazeta siga com seu papel fundamental na comunidade vargengrandense, que sempre foi o de levar informação, com uma boa apuração dos fatos e plurarilidade, aos leitores e internautas”, comentou.

“Essa oportunidade oferecida pela Abraji, Facebook e Centro Internacional para Jornalistas é fundamental para que o trabalho que começou há 40 anos pelo meu pai, Tadeu Ligabue, e minha mãe, Fátima Ligabue, siga com a mesma qualidade. O canal está mudando, o impresso continua, mas o digital tem avançado com muita velocidade. O que não se pode perder é que o produto que a Gazeta de Vargem Grande trabalha desde 1981 é a notícia e ela precisa ser elaborada com a mesma ética e cuidados, independentemente da plataforma em que é veiculada”, afirmou a jornalista.

Google

Em junho de 2020, a Gazeta de Vargem Grande já havia sido contemplada pelo Google News Initiative, um programa da gigante da Internet que destinou investimentos através do Fundo de Auxílio Emergencial ao Jornalismo, criado para apoiar veículos locais diante da Pandemia da Covid-19.

Para participar, a Gazeta de Vargem Grande teve de detalhar um projeto de como esse recurso iria auxiliar na manutenção da estrutura necessária para a elaboração e publicação de notícias da cidade, tanto em sua versão impressa, quanto em sua página na Internet.