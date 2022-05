Simoni Grazieli dos Santos: mãe que não abandona

Quando estava para completar 15 anos, Simoni Grazieli dos Santos, 38 anos, engravidou e este fato marcou a sua vida. A pequena Júlia nasceu de um relacionamento que durou muito pouco e a paternidade não foi assumida, segundo explicou Simoni na entrevista que concedeu ao jornal. Ela passou então a criar a filha sozinha, morando com sua mãe e tendo a ajuda da família. Fez questão de dizer que embora não tenha assumido a paternidade, o pai de Júlia é um homem bom, ajudou com a pensão e procura estar presente na vida dela.

“Criei minha filha com todo amor e carinho, trabalhando na roça para lhe dar o sustento. Hoje a Júlia está casada e tem uma filha de quatro anos, trabalha e está terminando seus estudos. Tudo que pude fazer por ela, eu fiz, abrindo mão de muita coisa”, relatou Simoni para a matéria que a Gazeta de Vargem Grande preparou para este domingo, Dia das Mães.

Já mais velha, começou a namorar o pai da sua segunda menina, Jéssica, hoje com oito anos e com ele conviveu durante cinco anos. Quando a segunda filha ainda era bebê, deixou seu companheiro, pois o relacionamento não estava mais dando certo, ele bebia muito e segundo Simoni, deixou-se dominar pelo vício, não trabalhava mais.

Novamente Simoni foi obrigada a voltar a trabalhar na roça para contribuir com o sustento da filha e depois ajudar a mãe, que também passou a cuidar de Jéssica. “Ela frequenta a escola, procuro fazer de tudo para ela, tenho amor demais pela minha filha”, diz a mãe abrindo um sorriso no rosto cansado.



Do seu mais recente relacionamento, nasceu a pequena Alicia, hoje com dois aninhos e que detém todas as atenções da mamãe Simoni. A mesma situação ocorreu e logo após a gravidez de Alicia, o pai não assumiu e ela teve de se superar para criar sua terceira filha. A pequena nasceu com lábio leporino e teve de se submeter a várias cirurgias em Bauru e faz terapia.

“Ela hoje depende totalmente de mim para se alimentar, não tenho como trabalhar. Tenho de ter mais amor ainda para superar tudo. Tem dias que a gente questiona a vida que nos foi reservada, mas temos de tirar forças, só Deus na vida da gente para vencer tudo isso”, comenta Simoni durante a entrevista.



Hoje, o maior objetivo de Simoni é ser uma boa mãe. “Pusemos no mundo e temos de criar, nunca abandonar. Com ou sem os homens, os pais, temos de nos virar”, afirmou resoluta. Hoje ela não pensa mais em ter outros filhos. Comentou que a vida está muito difícil, sem marido e sozinha depende da ajuda de outras pessoas.

Finaliza a entrevista dizendo que o papel que lhe foi reservado como mãe, ela procura cumprir com todo amor, dando respeito e muita educação às filhas. Ela agradece de coração toda a ajuda que recebe e disse que só o amor de mãe a ajuda a superar as muitas dificuldades que a vida lhe impôs.