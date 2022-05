3ª Edição da Caminhada Via Crucis reuniu centenas de fiéis

No último domingo, dia 1º, famílias de fiéis participaram da 3ª Caminhada da Via Crucis e fizeram da edição deste ano um verdadeiro sucesso. Muitos foram ao local com o seu próprio meio de transporte, outros chegaram a pé, de carona e também com os veículos parceiros.

A bênção inicial aconteceu através das palavras de fé dos padres Helinho e Eduardo, da Paróquia Sant’Ana, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida. Durante a benção, foi lembrado os mortos pela Covid 19, sendo que só em Vargem faleceram 128 pessoas, que tiveram em suas homenagens uma rosa branca para cada depositada junto ao monumento e os mais de 660 mil brasileiros que morreram durante a pandemia em todo o Brasil. Também foi feito um pedido à Senhora Aparecida pela paz no mundo.

À frente dos caminheiros seguiu a Santa Cruz, acompanhada pelas bandeiras da cidade, do Estado de São Paulo e do Brasil, que eram levadas pelos atiradores do Tiro de Guerra. Mais de 1.400 pessoas preencheram fichas da participação para o dia, sendo acompanhados por todo trajeto pela Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, que estiveram presentes desde o início para garantir a segurança de todos, bem como as ambulâncias de apoio e primeiros socorros.

O evento reuniu caminheiros de diversas cidades e de outros estados que marcaram presença nesta edição, como Nova Odessa, Mogi Mirim, Guarulhos, Itobi, Casa Branca, São João da Boa Vista, Divinolândia, Caconde, Tambaú, Curitiba, Jundiaí, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, Sorocaba, Campinas, Guaxupé, Andradas, Amparo e Poços de Caldas.

Poucos metros antes da última estação, o “Cruzeiro”, que representa o Cristo Ressuscitado, chamou a atenção dos fiéis, preparado durante meses de dedicação e trabalho dos padrinhos do espaço, que conta com água potável, bancos para descanso, sombra de belas e altas árvores e uma linda gruta de pedra moldada manualmente.

Passo a passo, os peregrinos chegaram na 15ª estação, que trata sobre a Ressureição, onde todos foram recebidos pelos membros da comissão Via Crucis, com músicas e sorteio de brindes.

O público presente recebeu emocionado o andor de Nossa Senhora Aparecida, trazido pelos profissionais de saúde convidados, como os médicos Marco Antônio Goulart, Gustavo Bombini, Amanda Naldoni, a fisioterapeuta Solange da Cunha, a enfermeira Alessandra Lodi responsável pela vacinação contra a Covid-19 no município e Cláudio Graciano, motorista da ambulância, representando e homenageando todos que trabalharam no combate à pandemia.

Na sequência, houve a colocação do manto de Nossa Senhora e sua coroação, seguido da bênção final celebrada pelo querido padre Antônio Carossi, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Trabalho voluntário

José Roberto Pereti, presidente da Comissão da Via Crucis, falou sobre a importância do evento e da participação de todos os voluntários da Comissão, que trabalharam muito e literalmente colocaram a mão na terra para tudo dar certo.

“O evento deste ano foi maravilhoso, sentimos a proteção carinhosa de Nossa Senhora tanto na preparação como no dia da caminhada. Transcorreu tudo dentro do que tínhamos programado e ficamos felizes com a repercussão do evento, pois recebemos caminheiros e ciclistas de Vargem e de muitas cidades da região e até de cidades muito distantes que por fé e devoção a Nossa Senhora aceitaram o convite de virem caminhar conosco e juntos podermos expressar o sentimento de amor e gratidão por tudo que temos recebido das mãos de Nossa Mãe tão querida e amada”, disse.

Para o presidente da Comissão, o tema deste ano ‘Eis que faço nova todas as coisas’ foi muito propício na retomada do cotidiano da vida. “Embora tenhamos perdido inúmeros irmãos e irmãs para a Covid-19, a vida precisa prosseguir, pois eles já fizeram sua Páscoa com Jesus e do céu estão intercedendo por nós”, pontuou.

Pereti falou sobre a homenagem aos profissionais de saúde. “A linda homenagem feita para alguns profissionais da saúde que trabalham diretamente com a pandemia foi um dos momentos mais bonitos da caminhada. Vimos em suas faces a emoção de carregar o Andor de Nossa Senhora na 15ª Estação e fazer a sua coroação”, comentou.



Ele contou que a Comissão Via Crucis se sente abençoada em poder realizar este evento e sentir o carinho dos caminheiros e ciclistas, que com muita devoção, fazem o percurso rezando e agradecendo as bênçãos recebidas. “Queremos ressaltar o trabalho dos voluntários que com muita garra e dedicação ajudaram na preparação e também no dia da caminhada. Foram fundamentais para o sucesso do evento, pois sem eles seria muito difícil conseguirmos tamanho êxito”, pontuou.

O presidente agradeceu a todos que ajudaram a Comissão, aos padres Antônio, Eduardo e Helinho, aos Atiradores do Tiro de Guerra na pessoa do Sargento Prates, Escoteiros, Guarda Municipal, Resgate da Guarda, Polícia Militar Rodoviária e principalmente aos patrocinadores que tornaram viável o nosso evento.



Pereti realizou um agradecimento especial aos padrinhos das estações, a quem chama de Anjos da Guarda do Projeto Via Crucis, que deixaram tudo muito enfeitado e bonito para a 3ª Caminhada. “Estamos felizes e orgulhosos por termos realizado um evento de tamanha dimensão que divulga o Turismo Religioso em nossa cidade e ajuda na demonstração de fé e devoção à nossa Querida Mãe Maria Santíssima”, disse.

“Enfim, agradecemos a todos que direta ou indiretamente ajudaram no evento e foram importantes para tamanho sucesso. Que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora nos cubra com seu Manto Sagrado”, finalizou.