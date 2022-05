Adquira luminárias para reciclagem e ajude o Hospital

O Hospital de Caridade convida a todos os interessados a apresentarem a proposta para aquisição de luminárias em condições inservíveis, devidamente doadas pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através da Lei Municipal n.º4.654, de 16 de março de 2022.

O dinheiro da compra desses itens será revertido ao Hospital, que mantém suas portas abertas 24 horas para atender toda a população. Os repasses do SUS e as verbas municipais, federais e estaduais não são suficientes para mantê-lo. Por isso, o apoio de todos continua sendo fundamental.

A data de entrega dos envelopes das propostas lacradas será até terça-feira, dia 10, na Tesouraria do Hospital de Caridade, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública na quarta-feira, dia 11, às 18h, na Sala da Provedoria do Hospital de Caridade.

Os interessados em participar poderão ver os materiais até segunda-feira, dia 9, às 16h, junto ao Almoxarifado da Prefeitura, à Rua Leonardo Nogues Rodrigues, 399, onde estão depositados e expostos.

O modelo de proposta, disponível no site do Hospital, poderá ser utilizado para a apresentação da proposta, sem rasuras, borrões ou emendas, sem cotações alternativas, datado, assinado pelo interessado se pessoa física ou representante legal quando pessoa jurídica. O documento deverá estar em envelope lacrado e rubricado, contendo na parte externa o nome da empresa ou nome da pessoa física e o número de telefone.

Será declarado vencedor a melhor proposta por kg por lote, sendo o lote 1 de sucatas luminárias de alumínio e bocal, e o lote 2, sucatas luminárias de alumínio com capa protetora de material plástico, bocal e sensor fotoelétrico. Em caso de empate de proposta no lote, o montante será rateado entre os proponentes empatados. O material será entregue nas condições em que se encontram.

Para saber mais e baixar o modelo de proposta, acesse https://hospitaldecaridade.org/transparencia e procure Propostas de Compra para conferir o edital completo.