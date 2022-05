Fuzil obteve recorde de participantes na Agrishow 2022, em Ribeirão Preto

Considerada a maior feira do agronegócio do país, a 27ª edição da Agrishow em Ribeirão Preto aconteceu na semana do dia 25 a 29 de abril e teve entre seus participantes, o Grupo Fuzil que montou um estande de 300 metros quadrados e movimentou uma equipe de mais de 50 pessoas neste grande projeto da empresa vargengrandense.

Segundo os organizadores, a feira bateu seu recorde este ano em quantidade de visitantes e negócios realizados. Para a gerente de marketing da Fuzil, Tamires Martins, foram cinco dias de muito network com clientes e fornecedores parceiros.

“Quem visitou nosso estande teve a oportunidade de conhecer de perto mais de dois mil itens que a marca Fuzil comercializa, com destaque especial para a linha de colheita de café, além de aproveitar os super descontos nas marcas Belgo, Tramontina, Bracol e Makita”, afirmou a gerente.

Ela comentou que a feira é uma grande oportunidade de ter contato com os consumidores finais. “Eles trazem feedback dos nossos produtos e também das novas necessidades de consumo. Em contrapartida eles veem em primeira mão nossos lançamentos, como a nova linha de jardim com vassouras e pás”, disse Tamires.

Explicou que ao retornar para empresa depois dos dias de exposição na Agrishow, os dados colhidos durante a estadia em Ribeirão Preto são analisados e direcionados os potenciais clientes para a equipe de venda, fidelizando assim estes novos clientes.

Segundo os organizadores, a Agrishow 2022 fechou um total de R$ 11,2 bilhões em negócios e superou em 286,2% o volume registrado em 2019.

Durante a feira, muita gente visitou o estande da Fuzil