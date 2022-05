Muita animação e boas partidas no 1º Open de Beach Tennis do Espaço Beach

Nos dias 29, 30 de abril e 1 de maio ocorreu o primeiro torneio de Beach Tênis no Espaço Beach, em Vargem Grande do Sul.

Participaram atletas de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Casa Branca, Mococa, São José do Rio Pardo, Mogi Mirim, Campinas, Ribeirão Preto, Tietê, Piracicaba, Pirassununga, Monte Alto, Poços de Caldas, Andradas, Alfenas, Itajubá, totalizando 16 cidades presentes.



De acordo com os organizadores, um público de aproximadamente duas mil pessoas passaram pelo Espaço Beach nos três dias do evento. O torneio contou com a inscrição de 264 atletas, que disputaram 380 jogos em 20 categorias. “Foram três dias de competições com muitas torcidas e emoções”, comentaram os organizadores.

O Espaço Beach ofereceu praça de alimentação com empresas parceiras como Choperia Evolive, Di Nona gelateria, Açaí da Berryzon , além da lanchonete que pertence ao local. Teve também expositores que trabalham com saúde e bem estar, como a Academia Vip Trainer, Curadoria Wilza Pereira, Purific. O local conta também com uma lojinha com artigos esportivos, como roupas e todos os acessórios para a prática de beach tennis.

“A direção do Espaço Beach Tennis VG agradece a todos os patrocinadores, WHIT Investimentos, Academia Vip Trainer, Star Ferramentas, Barra Hotel, Credisan e Segafredo, a todos os nossos alunos e sócios, assim como seus parentes e visitantes que abrilhantaram nossa festa”, agradeceram. “Gostaríamos de destacar os funcionários que não mediram esforços, trabalharam com empenho, respeito e dedicação, atendendo todas as demandas do evento. Da segurança, alimentação e limpeza, permitindo que tudo ocorresse perfeitamente. Agradecemos também ao árbitro Felipe, de Sorocaba, que ficou durante os três dias organizando, preparando as chaves do torneio e as fases classificatórias, com o nosso professor Marcelo Chipanga”, disseram.

“Nosso muito obrigado a todos nossos amigos de uma vida toda e aos novos amigos que acreditaram no nosso projeto e nos incentivaram a fazer desse espaço um sucesso para toda região. Nesses três dias passamos por momentos de muita alegria e emoções, confraternizações, união, amizades, formando assim a Família Beach Tennis VG”, finalizaram.