Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Joaquim José Rodrigues, o conhecido Zé Cearense, aos 60 anos de idade, no dia 3 de maio, na cidade de Sertãozinho onde estava internado em tratamento. Deixou a mãe Odete Paulino; a esposa Edna; os filhos Carlos Eduardo, Camila, Leandro, Giovana, Jéssica e Juninho; os genros Cícero e Fernando; as noras Andreza, Yasmin e Luciana; os netos Jonatas, Manuela, João Pedro, Heloísa e Liz Rebeca; os irmãos Eliana, Fernando, Célia, Luís e Vera Lúcia; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 4 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Zucco Chicoti, aos 89 anos de idade, no dia 5 de maio. Era viúva de Elpídio Chicoti; deixou os filhos Sílvio e Sérgio; a nora Keitt; os netos Sérgio Luís, Thiago André, Leonardo, Raphael, Michel, Maiara e Tamires; os bisnetos Luís Felipe e Davi Luís. Foi sepultada no dia 5 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonor Costela, aos 69 anos de idade, no dia 3 de maio. Era viúva de Breno Relva, deixa a filha Maria Joana; genro; o irmão José Maria, e primos. Foi sepultada no dia 4 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vita Gonçalves Correia, em Vargem Grande do Sul, aos 48 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixa o marido conhecido por Bejinho. Foi sepultada no dia 4 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Wécya Therezinha Barbosa Marson, aos 92 anos de idade, no dia 30 de abril. Deixa o marido Gélio Marson; os filhos Gilson e Gélcio. Foi sepultada no dia 30 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria das Graças Alonso, aos 68 anos de idade, no dia 3 de maio. Foi sepultada no dia 3 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Isabel de Fátima Lúcio, aos 64 anos de idade, no dia 29 de abril. Deixou o marido José Roberto Lúcio; e os filhos Lidiana, José Roberto Júnior, Fabiano, Marcos Leandro, Lígia Rafaela, Daniele, João Gabriel, Fábio Henrique. Foi sepultada no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Francisco Raimundo da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 30 de abril. Deixou a esposa Lúcia do Carmo Balena da Silva; e os filhos Edson, Elaine e Vanessa. Foi sepultado no dia 30 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.