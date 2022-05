Aplicativo traz informações sobre Vargem Grande do Sul

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul lançou para a população um novo aplicativo para facilitar o acesso dos moradores às mais variadas informações sobre a cidade. Segundo o Executivo, o aplicativo é gratuito e está disponível para aparelhos celulares com sistemas Android e iOS. Basta procurar por Vargem Grande do Sul appCidade e instalar o programa no telefone. Notícias, Guia Cultural, Comercial, Turístico, transporte público, telefones, serviços, coleta de lixo e muito mais, acessíveis na palma da mão.

O Guia Comercial vai mostrar ao usuário o que ele procura relacionado a comércio, como localização, contato, disponibilidade, horário de funcionamento, organizado por categorias. Os comerciantes e empresários podem cadastrar seus estabelecimentos no sistema. Basta baixar o aplicativo, fazer o login, abrir o Guia Comercial e fazer o cadastro, que será analisado e acrescentado ao guia.

Foto: Reportagem