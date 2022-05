Coronel Renato Nery é o novo subcomandante da PM do Estado

O coronel Renato Nery Machado, professor de Direito Administrativo do Centro Universitário Unifeob e também membro da Assembleia Geral da Instituição, foi nomeado subcomandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e assinada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), em 27 de abril.

A promoção de Nery vem semanas após ele ter sido também promovido para coordenar a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que é a escola de formação de oficiais da PM no Estado de São Paulo.

Antes, o coronel comandava a Polícia Militar da região de Campinas, a mais importante do interior do Estado. Agora, o professor de Direito da Unifeob e Coronel da PM assume um cargo de extrema responsabilidade, sendo o segundo homem mais importante e com poder de decisão da Polícia Militar no Estado de São Paulo.

Nery revelou que ficou muito feliz com o convite e agradeceu as manifestações que tem recebido de amigos e dos sanjoanenses em geral. O novo subcomandante também agradeceu o Comandante Geral da PM, Coronel Ronaldo Miguel Vieira, que o convidou para o cargo, e o Secretário de Segurança Pública de São Paulo pela confiança.

A sua nova função é fundamental para a Polícia Militar, pois o subcomandante tem um papel na parte estratégica da corporação, no planejamento e desenvolvimento logístico. Nery será o responsável ainda, por administrar toda a área de licitações e tudo que é necessário à Polícia Militar para que ela execute suas atividades, além da distribuição de efetivos, materiais, controle de disciplina, todos os aspectos de administração interna, entre outras demandas.

Renato Nery Machado é nascido em Santos, mas mudou-se com a família para São João da Boa Vista em 1982, onde reside até hoje. Pelos relevantes serviços prestados à cidade, Nery recebeu o Título de Cidadão Sanjoanense, outorgado pela Câmara Municipal.

Carreira na PM

Em 1987, Nery entra para a Polícia Militar e se forma na Academia de Polícia do Barro Branco. Em 1994 retorna para São João da Boa Vista, como tenente, para trabalhar, permanecendo na cidade em atividade na PM até 2018.

Na região, Nery comandou a 1ª Companhia da Polícia Militar, que cuida do policiamento de São João e Águas da Prata, e comandou o 24º Batalhão da PM, que coordena a Polícia Militar de 16 municípios da região.

Depois, Nery foi comandar a PM da Região Metropolitana Seis, na Grande São Paulo, de onde foi transferido para chefiar a PM da região de Campinas, a mais importante do interior do Estado.

Há algumas semanas, foi nomeado coordenador da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, cargo que praticamente não assumiu, sendo agora nomeado Subcomandante da PM do Estado.

Unifeob

Renato Nery Machado é formado em Direito pela Unifeob, em São João da Boa Vista, em 2007. Fez pós-graduação em Direito Público e curso de extensão em Improbidade Administrativa.

Em 2012 e 2013 fez mestrado em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública e, a partir desta data, começou a lecionar no Curso de Direito da Unifeob, onde dá aulas de Direito Administrativo, até atualmente.

O reitor da Unifeob, professor José Roberto Junqueira, comemorou a nomeação de Nery para o subcomando da Polícia Militar e disse que o fato é motivo de muito orgulho para a instituição universitária. “Além de ser nosso professor há mais de 10 anos, o Nery é membro da Assembleia Geral da Unifeob e muito querido por todos aqui da instituição. Uma reserva moral, referência para nós e ficamos felizes com esse momento que ele vive”, afirmou o reitor.