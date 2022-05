Deputado Danilo Balas destina R$ 100 mil para Vargem Grande do Sul

Deputado estadual Danilo Balas (Partido Liberal) visitou Vargem Grande do Sul na manhã da sexta-feira, dia 29, a convite do vereador Hélio Magalhães (União Brasil). Ele esteve no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e depois se encontrou com vereadores na Câmara Municipal. Durante sua passagem pela cidade, ele anunciou a destinação de uma emenda de R$ 100 mil para a aquisição de totens de segurança pública.

Na Câmara, os vereadores conversaram sobre esse tema com o deputado, que foi policial militar. A questão do fechamento do plantão da Polícia Civil de Vargem e de cidades da região, que foram concentrados em São João da Boa Vista, foi um tema colocado ao deputado, para que ele intercedesse junto ao governo numa maneira de melhorar a situação. Celso Itaroti (PTB), que é delegado da Polícia Civil, também expôs ao deputado a situação da região, com o fechamento de delegacias e a falta de efetivo.

Rogério Bocamino, diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) falou a respeito dos investimentos feitos na Guarda Civil Municipal, com cursos de capacitação, canil, frota, sala central de tecnologia, armamento, entre outros. “Quando é feito investimento, o profissional que veste a camisa se sente valorizado”, afirmou.

Também estiveram na Câmara, a vereadora Danutta Rosseto (Republicanos) e representante do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul.

Em um vídeo publicado na página do prefeito no Facebook, Amarildo agradeceu o recurso disponibilizado pelo deputado, que será empregado no aumento do videomonitoramento da cidade. Magalhães agradeceu a visita do deputado e seu comprometimento com a cidade.

O deputado comentou que é a segunda visita que faz a Vargem, agradeceu o convite feito pelo vereador Magalhães que foi ao seu gabinete e ressaltou que continuará ajudando Vargem não apenas em Segurança Pública, mas também em Saúde e Educação. O deputado seguiu sua passagem pela região, onde ainda iria visitar Pirassununga.