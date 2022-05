Furtava construções em São João da Boa Vista e foi pego pela Polícia Militar

A Polícia Militar de São João da Boa Vista prendeu em flagrante, ladrão que agia em várias construções da cidade, na segunda-feira, dia 2, por volta das 22h30, no bairro Santa Edwirges.

O rapaz, de 38 anos, foi surpreendido enquanto tentava furtar uma construção próxima ao McDonald’s, na cidade vizinha a Vargem Grande do Sul. Na obra, ele subtraiu uma bateria de motocicleta, um soprador e diversas ferragens de construção.

A equipe da Polícia Militar recebeu informações de que estaria ocorrendo um furto na construção, onde a vigilante informou que estava presenciando toda ação do rapaz pelas câmeras.

Os policiais foram ao local e obtiveram sucesso ao abordar o rapaz com as mesmas características passadas pela mulher, sendo calça preta, blusa azul e um saco branco nas costas.

Ao ser abordado, o rapaz confessou o furto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito. Ele foi levado ao Plantão Policial, sendo ratificada a voz de prisão em flagrante e elaborado o boletim de ocorrência, permanecendo preso à disposição da Justiça. A vítima reconheceu as ferragens.

Ele estava com uma mochila e no seu interior continha uma correspondência bancária em nome de outra pessoa, onde foi elaborado outro boletim de ocorrência para inquérito.