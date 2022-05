Itobi inicia regularização de jazigos abandonados

A prefeitura de Itobi publicou em sua página na Internet que foi constatada a presença de inúmeros túmulos abandonados no Cemitério Municipal e que é preciso atualizar o Cadastro Municipal de Concessão de Sepulturas e de dar destinação de interesse público aos túmulos abandonados.

Assim, a prefeitura informa que todos os concessionários de sepulturas do Cemitério Municipal de Itobi, com mais de 40 anos, bem como seus parentes no caso de concessionários já falecidos precisam atestar a regular concessão dos jazigos e deverão comparecer dentro de 60 dias na prefeitura para se manifestarem acerca do interesse na manutenção dessas concessões, além de realizar a atualização de dados cadastrais.

Caso o concessionário compareça junto à Administração e manifeste a intenção em manutenção da posse do jazigo e caso o mesmo necessite de reforma, a obra deverá ser realizada dentro do prazo de 90 dias, sob pena de revogação da concessão e aplicação de multa.

Abandono

Caso o concessionário não compareça junto à Administração dentro do prazo, será decretado o abandono do jazigo, que deverá ter sua posse retornada ao Município de Itobi, sem qualquer ônus ou encargos, para que seja realizada nova concessão.