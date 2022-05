Prefeito de Casa Branca pede uso racional de água em unidades da prefeitura

O prefeito de Casa Branca, Marco César Aga (Republicanos), assinou um decreto na terça-feira, dia 3, proibindo a utilização de água tratada canalizada nos espaços públicos municipais. A determinação inclui uso racional de água nas atividades como lavagem de calçadas, veículos, passeios públicos e pátios de imóveis públicos municipais. O decreto terá vigência até o dia 15 de setembro deste ano, data prevista para início do período das chuvas.

Conforme o divulgado pela prefeitura de Casa Branca, a iniciativa faz parte de um plano de ações da Operação Estiagem retomada no dia 1º de maio, com o início do período de escassez de chuvas na região.

De acordo com o prefeito Marco César, a proibição leva em conta o longo período sem chuva no município. “Queremos conscientizar toda a população para racionar o uso da água principalmente neste período de estiagem e temos que dar o exemplo na prefeitura também”, disse Marco César.

O decreto traz como exceção casos em que seja necessário utilizar a água para ações de saúde ou segurança pública.