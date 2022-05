Câmara aprovou a concessão de honrarias

Na sessão da Câmara Municipal do dia 19 de abril e do dia 3 de maio, os vereadores aprovaram a concessão de títulos e honrarias atribuídas pelo Legislativo vargengrandense.

A Padaria Zé Candinho, que celebrará 100 aanos em julho, receberá o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence. A proposta que concede a honraria é de autoria do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB). O Título de Cidadão Vargengrandense, por projeto de autoria do vereador João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), será concedido a Mamede Moreira Borges da Costa.

Com proposta do vereador Paulinho, o padre André Luiz Fernandes Nunes também receberá o Título de Cidadão Vargengrandense. O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), receberá o Título de Cidadão Vargengrandense, por meio de um projeto de autoria do vereador Célio Santa Maria (PSB).

De autoria do vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) também será honrado com o Título de Cidadão Vargengrandense. O do Diploma Mulheres Destaques do Ano será concedido a Maria Benedita Gonçalves Fiorini, uma indicação do vereador Paulinho.

Na sessão do dia 3, os vereadores aprovaram a concessão de mais títulos e honrarias. A Casa de Leis irá conceder a Arnaldo Lodi Filho o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, numa iniciativa de Serginho da Farmácia. Paulo Rogério Rocha também receberá o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, por indicação de Fernando Corretor.

Mara Constância Santana Morales, será honrada com a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, também indicada pelo vereador Fernando. A Câmara Municipal concederá a Dulcelina Almeida Machado o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, uma indicação de Celso Itaroti.

A Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal será concedida ao Hugo Andrade Cossi, indicado por Itaroti. André Kossar receberá o Título de Cidadão Vargengrandense, que também foi indicado por Celso Itaroti.

O Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence será concedido ao ex-vereador Felipe Augusto Gadiani, que foi indicado por Bertoleti. Maria Cristina Guerts Fontão Henrique também receberá o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, uma indicação de Célio Santa Maria.

Todos os projetos propostos foram aprovados por unanimidade no Plenário

Em 2021

No ano passado, em 2021, a Câmara Municipal já havia aprovado homenagens para algumas pessoas, mas a maioria ainda não foi entregue. Na ocasião, o atual Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), foi homenageado com o Título de Cidadão Vargengrandense, de autoria de todos os vereadores. Quando esteve em Vargem, em março, para a inauguração do Poupatempo, Rodrigo Garcia recebeu a placa com a homenagem conferida pela Câmara.

A honraria do Título de Cidadão Vargengrandense também foi concedida ao deputado estadual Marco Vinholi (PSDB), através de proposta do vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB).

Com autoria do vereador Paulinho, José Francisco Sati e Marlene Aparecida Cabral Sati foram honrados com a Medalha do Mérito “Fundador José Garcia Leal”.

Rita de Cássia Gutierres foi honrada com o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence e o pastor Cláudio Ricardo de Lima recebeu o Título de Cidadão Vargengrandense, ambas honrarias sendo de autoria do vereador Paulinho.