Polêmica

A entrevista que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) concedeu à Gazeta de Vargem Grande, publicada na edição de 23 de abril, na reportagem a respeito do pedido de instauração de uma Comissão Especial de Inquérito na Câmara rendeu comentários na sessão ordinária realizada na última terça feira, dia 3. A polêmica se deu na fala de Amarildo, quando ele diz ter sido alertado que vereadores teriam sido ameaçados no Legislativo.

Negaram

Durante a sessão, o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) questionou um a um aos vereadores se eles sofreram algum tipo de ameaça na ocasião citada pelo prefeito. Todos os membros do Parlamento negaram. Paulinho comentou ainda que quem tem levado esse tipo de comentário ao chefe do Executivo, estaria enganando o prefeito Amarildo.

Parecer

Aliás, o requerimento que pede a instauração da CEI ainda não foi votado pelos vereadores. A Câmara aguarda a chegada de um parecer solicitado ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (Igam), que presta assessoria e consultoria ao Legislativo, para a matéria voltar para a pauta.

Visita

O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) fez uma visita ao gabinete de Amarildo na segunda-feira, dia 2. De acordo com o prefeito, o deputado estava visitando cidades da região e aproveitou para tomar um café em Vargem. Amarildo lembrou que Barros Munhoz é o deputado estadual que mais colabora com o município em termos de recursos. Durante a reunião, o prefeito passou pendências do estado com o município e o deputado vai buscar resolvê-las, entre outros pedidos.

Convocado

Os valores cobrados na cidade pelo IPTU neste ano continuam gerando muita reclamação por parte da população. Para explicar alguns casos e também falar sobre a lista de obras que serão executadas no próximo ano e a demora na aprovação de alguns projetos pela pasta, foi aprovado requerimento do vereador Paulinho, convocando o diretor de Obras, Ricardo Bisco, para comparecer no Legislativo na próxima sessão ordinária.