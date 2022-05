Peres Atacarejo será inaugurada dia 18

Muito aguardado pelos vargengrandenses, a Peres Atacarejo, vai iniciar suas atividades na próxima quarta-feira, dia 18 de maio.

Acreditando no potencial da cidade, a empresa que já atua há mais de 20 anos em Vargem como distribuidora de alimentos atendendo 150 cidades, investiu na reforma do imóvel localizado na Avenida Walter Tatoni, movimentando desde o início a economia do município.

Mais importante ainda, criou 35 novos postos de trabalho em Vargem Grande do Sul, atendendo de maneira direta 35 famílias na cidade. Além disso, também contratou 12 estagiários, dando oportunidade para jovens adquirirem experiência no mercado de trabalho.

Também vai proporcionar à comunidade vargengrandense uma nova maneira de fazer suas compras, oferecendo uma forma moderna de comércio que une o atacado e o varejo, utilizando os conceitos self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve).

Só quem acredita tanto em Vargem Grande do Sul, se dedica com tanto carinho à cidade. Venha conhecer a Peres Atacarejo!