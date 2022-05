Cristina Brugnara



O ato de gostar de ler deve ser “cultivado” para tornar-se um hábito.

Eu, particularmente, sou leitora voraz desde que fui alfabetizada, aos 7 anos de idade, pela Dona Evangeline, no Benjamim Bastos. No meu primeiro Natal, ganhei de presente da minha avó paterna, a primeira coleção de livros – O Mundo da Criança – com uma linda dedicatória (eu a conservo até hoje na minha biblioteca).

Trabalho no setor editorial há trinta anos, o que facilitou e muito o meu acesso a novos títulos, novos autores e aos clubes de leitura. Durante 22 anos coordenei a Editora Maayanot e desde o final do ano passado eu trabalho apenas com livros com Incentivo Fiscal através da Secretaria Especial de Cultura (antiga Lei Rouanet).

Minha primeira dica de leitura foi escolhida por ser um livro simplesmente maravilhoso e que foi adaptado para filme.

Sou fiel ao livro antes do filme. Um Lugar Bem Longe Daqui, da autora Delia Owens, editora Intrínseca, 333 páginas, lançado no ano de 2019, já vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo.

O livro conta a história de Kya Clark, ou “a menina do brejo”, que vive em uma pequena cidade do litoral da Carolina do Norte. A história se passa nas décadas de 50 e 60.

Abandonada pela mãe que não suportou um marido abusivo e pelos irmãos que vão em busca de uma vida melhor, ela vive sozinha com este pai, que acabará por abandoná-la. Kya aprende a “sobreviver” sozinha, tendo como suas amigas as gaivotas e a areia como sua professora.

Sofrendo Bullying diário dos moradores da pequena cidade, Kya vive dentro de uma grande solidão e demonstra muita sensatez, inteligência e perspicácia. Acaba desenvolvendo seus melhores dons e com eles uma brilhante homenagem a natureza.

Mas, se permite tentar uma nova vida quando dois jovens da cidade ficam surpresos com a sua beleza selvagem e intrigados com sua vida e reclusão. E aí…. o impensável acontece. Um romance de mistério, suspense, abandono, amor e muito mais. Não conheço ninguém que não o leu duas vezes.

Delia Owens é cientista e escritora. Um lugar bem longe daqui é seu primeiro romance. Também é coautora de três bestsellers que exploram suas jornadas à África. Mora nos EUA e continua com seu trabalho de ajuda aos habitantes e à vida natural da Zâmbia.

ADAPTAÇÃO PARA FILME

A cantora Taylor Swift anunciou nesta semana que fará parte da trilha sonora original do filme, com uma canção de nome Carolina e disse: “Eu queria fazer algo assustador e etéreo para combinar com essa história hipnotizante”.

O filme é estrelado por Daisy Edgar-Jones e a produção é da atriz Reese Witherspoon, que também incluiu a obra no Clube do Livro dela. Já há trailer disponível na internet.

Valor: na Amazon por R$ 27,89 em capa comum e há a opção digital. Para quem tem a assinatura do Amazon Prime o frete é gratuito. Torço para que leiam e aprovem a dica.

Boa leitura,

Cristina Brugnara. S. Paulo, março 2022