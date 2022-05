Apae celebrou o Dia de Quem Cuida de Mim

A Apae de Vargem Grande do Sul realizou no início do mês, o 3° encontro de 2022 do programa Firmando Elos. O tema escolhido pela equipe foi “O Dia de Quem Cuida de Mim”.

Foram realizadas várias atividades, como: Apresentação de música, Dinâmica, Sorteio de Brindes e Dança Circular Sagrada. De acordo com o publicado nas redes sociais da entidade, a nomenclatura “Dia de Quem Cuida de Mim, ao invés de “Dia das Mães” é uma proposta inclusiva adotada por muitas escolas para acolherem as distintas configurações familiares”. A alteração no nome é simples, porém bastante significativa, conforme explicaram.