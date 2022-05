Lucas Tapi serviu café da tarde a famílias

Na terça-feira, dia 10, a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi aproveitou o mês de comemoração do Dia das Mães e reuniu para um delicioso café da tarde os assistidos pela entidade e seus familiares. Participaram do encontro Ana Paula de Faria Tapi, presidente da associação, além da coordenação e membros da equipe técnica.

“Momento riquíssimo, com bastante interação, socialização, troca de experiências entre os seus participantes. Onde todos os presentes foram agraciados com um belo mimo, feito pelas crianças e um gracioso vaso de flor. Tudo organizado com muito amor”, informaram.