Onda de frio atinge região a partir de amanhã e há risco de geada na quarta-feira, dia 18, quando a mínima prevista é de 3ºC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de onda de frio que vai atingir boa parte da região sudeste a partir desta segunda-feira, dia 16. Em Vargem, o frio deve chegar com intensidade na quarta-feira e permanecer até a sexta-feira, dia 20.

O Inmet destaca que o alerta teve início às 15h desta segunda e segue até o fim do dia 18, quarta-feira. De acordo com o instituto existe risco à saúde uma vez que as temperaturas irão ficar até 5ºC abaixo da média por período de três até cinco dias.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a onda de frio irá se intensificar a partir da terça-feira, dia 17.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), uma massa de ar frio de origem polar deve avançar por São Paulo derrubando as temperaturas, com mínimas previstas de até 1º C, na Serra da Mantiqueira.

Em Vargem

Segundo os dados do portal Climatempo, a temperatura mínima em Vargem Grande do Sul que nesta segunda-feira foi de 17ºC, deve cair para 8ºC na terça-feira, dia 17 e ficar ainda mais fria na quarta-feira, dia 18, quando a mínima deverá ficar em 3º, com risco de geada.

Na quinta-feira e na sexta-feira, as mínimas seguem bem baixas, em 4ºC e 5ºC, mas as temperaturas máximas já começam a subir, indo de 15ºC para 21º já no s´ábado, dia 21.

Orientações

De acordo com a Defesa Civil, a queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório.

Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Assim é necessário mantê-los agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.