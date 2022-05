Paula Aliende lançou livro em São Paulo

Muita gente prestigiou o lançamento do livro Livro Bem Viva de Corpo e Alma com abordagem em Medicina e Terapia Integrativa, da jornalista vargengrandense Paula Aliende, filha da professora Nathália Aliende Rodrigues e do advogado Lin do Patrocínio Rodrigues, idealizadora da marca Bem Viva de Corpo e Alma.

“Foi em 2020 quando cursava minha pós graduação em Bases da Saúde Integrativa e Bem Estar, pelo Hospital Albert Einsten e apresentava o programa Bem Viva de Corpo e Alma, na Rede Brasil, que tive o insight de reunir profissionais da área da saúde Integrativa em um livro. Uma egrégora formou-se através da força espiritual da vontade de todos os co-autores de deixar um legado e mostrar um caminho de saúde, bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento e espiritualidade”, comentou em suas redes sociais.

Segundo Paula, o propósito do livro é de inspirar, motivar e engajar pessoas para descobrirem as novas terapias integrativas. “Levar uma vida em sintonia com a gratidão, com o amor e a paixão pela vida e pelo que você faz é o segredo para uma vida mais saudável e plena. E aqui neste livro, você pode conhecer este caminho de cura e realização através das práticas Integrativas”, disse.

Ela agradeceu a parceria de Cláudia Cardillo C. de Araújo e Maurício Sitta Literare Books na realização do projeto. O lançamento do livro aconteceu na terça-feira, dia 10, na Learning Village, Vila Madalena, em São Paulo. O evento contou com a presença de Andréa, irmã da autora, de seu marido Igor, além de alguns dos co-autores da publicação, como o nadador medalhista olímpico Fernando Scherer, o Xuxa.