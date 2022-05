Rio Pardo Exposhow reuniu milhares de pessoas nos primeiros dias de festa

A 15ª edição do Rio Pardo Exposhow teve início na sexta-feira, dia 6, com show de Israel e Rodolfo, e segue até este sábado, dia 14. Durante os quatro primeiros dias de evento, muitas pessoas prestigiaram e se divertiram com as atrações.

No total, os organizadores esperam um público de 60 mil pessoas nos dias do evento, que deve movimentar R$ 5 milhões em São José do Rio Pardo. O Rio Pardo Expo Show está sendo realizado no Parque de Exposições de São José.

Neste sábado, dia 14, para encerrar a festa com chave de ouro, a dupla Clayton e Romário se apresenta no local. Em seguida, o sertanejo Leonardo sobe ao palco. Fechando a programação, quem anima a galera é a DJSamhara.

A programação de shows começou na sexta-feira, dia 6, com apresentações das duplas sertanejas Luiz Miguel e Daniel e Israel e Rodolfo e dos DJs da dupla JetLag. No sábado, dia 7, se apresentaram Guilherme e Benuto, Pedro Sampaio e Renato e Giovanelli.

A segunda semana de festa teve início na quinta-feira, dia 12, com show de Victor Miranda e da dupla Jorge e Matheus, com o encerramento feito por Hyago Gomes. Nesta sexta-feira, dia 13, devem se apresentar os cantores Fernando Ciskinho Jr., Zé Vaqueiro, além de Dennis DJ e Morgana Ferrer.