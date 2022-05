Buscas ao suspeito de matar jovem se concentram em São João

Não procedem boatos de que ele teria sido visto em Vargem; GCM auxiliou nas buscas

O homicídio da jovem Mayara Roquetto Valentim segue em investigação pela Polícia Civil que já divulgou fotos do suspeito do crime, identificado como sendo Michael Douglas da Silva. Polícia Civil, Militar e demais forças de segurança procuram pelo rapaz. As buscas se concentram na área da Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, onde o corpo da vítima foi encontrado.

Conforme o informado pela imprensa sanjoanense, o rapaz teria tentado matar outra mulher no sábado.

Nesta terça-feira, boatos que correram por Vargem afirmavam que o suspeito de ter cometido o assassinato teria sido visto no Terminal Rodoviário e ainda na Barragem Eduíno Sbardelini. De acordo com a GCM, essas informações não procedem.

O caso

Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, saiu de sua casa para caminhar por volta das 11h do domingo, dia 15. Como não voltou para casa, familiares e amigos iniciaram uma mobilização com postagens em redes sociais para que ela fosse localizada.

Infelizmente, o corpo da jovem estudante de biologia da Unicamp foi encontrado na Serra da Paulista, em um local conhecido como Vale dos Gnomos ainda na noite do domingo.

Ele estava em uma ribanceira, cerca de 3,9 km da casa dela, que fica no bairro Vila Valentin, e apresentava marcas de 28 facadas, com ferimentos no braço, mão, tórax e cabeça.

O assassinato da jovem sanjoanense causou grande comoção e foi noticiado pela imprensa nacional. A Unicamp, onde a vítima estudava Ciências Biológicas, decretou luto de três dias.

Investigações

Polícia Civil passou a investigar o caso e identificou o suspeito. Conforme o publicado pela página São João News, Michael Douglas da Silva é suspeito de tentar matar outra mulher, no sábado, e já há um mandado de prisão temporária contra ele, segundo o delegado Fabiano Antunes.

De acordo com o relatado, o rapaz teria apontado uma arma para a vizinha em uma pensão, mas os disparos falharam. O suspeito sofre de esquizofrenia e morava com os pais em São João, segundo informaram familiares à polícia.



Michael Douglas da Silva, 28 anos, é suspeito de ter matado Mayara. Polícia Civil

“Ele atraiu sua vizinha até o quarto e pediu para ela ajudar a puxar um armário. Assim que ela entrou, ele deu uma coronhada na cabeça dessa moça e efetuou dois disparos, mas a arma falhou. Eles entraram em luta corporal, ela pediu socorro e ele fugiu. [Depois de tentar matar a vizinha], ele se escondeu na área de mata, onde teria encontrado a Mayara e a teria matado. Ele tem passagens pela polícia por crime de violência doméstica e porte ilegal de arma”, disse o delegado ao portal São João News.

O Portal G1 noticiou ainda que o Michael Douglas também já teria atentado contra a vida do padrasto.

Buscas

De acordo com o portal G1, 45 policiais, a Guarda Civil Municipal e seus cães farejadores trabalharam na busca do suspeito, na Serra da Paulista.

Antes da localização do corpo de Mayara, o suspeito foi visto por moradores pedindo comida na região. Um chinelo dele e uma lona que ele teria usado para dormir foram encontradas por cães farejadores.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone (19) 3622-2074, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ou pelo WhatsApp: (19) 99402-6170.