Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

ADONIRAN BARBOSA (João Rubinato)

Nasc.: 06/08/1910 – Valinhos (SP)

Morte: : 23/11/1982 – São Paulo (SP)

Atividades: compositor, cantor, comediante e ator.

Adoniran era filho de imigrantes italianos, ficou conhecido nacionalmente como o pai do samba, feito em São Paulo.

Em 1941 foi convidado para atuar na Rádio Record, onde trabalhou por mais de trinta anos como: ator cômico, discotecário e locutor.

Em 1955 compõe seu primeiro sucesso: “Saudosa Maloca” que foi gravada pelos Demônios da Garoa”, em seguida lança outras músicas como: “Samba do Arnesto”, “Abrigo de vagabundo” e a famosa “Trem das onze” (1964), que foi sucesso no IV Centenário do Rio de Janeiro em 1965, vencendo o concurso oficial de músicas carnavalescas.

Foi na rádio Record que Adoniran conheceu Osvaldo Moles, talentoso redator e produtor, formando uma dupla perfeita tanto na rádio quanto na música.

Moles logo percebeu o potencial do colega para o humor. Marcada pelo humor e pela crítica social que caracterizava o programa “História das Malocas”, o que rendeu entre outros sucessos como: “Tiro do Álvaro”, “Mulher, patrão e cachaça” e “Chora na rampa”.

Na interpretação mais descontraída pelos Demônios da Garoa; Adoniran teve a satisfação de ver dois dos seus melhores sambas saírem do ostracismo.

Assim, a associação Adoniran-Demônios da Garoa fez tanto sucesso que repercutiu até mesmo no Rio de Janeiro; algo raro em se tratando de samba paulista.

Aonde você estiver Adoniran, muito obrigado. A MPB agradece.

Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho