Grupo JCN venceu a Taça dos Campeões Regionais de Futebol

Depois de um intervalo de dois anos, saiu o vencedor da 8ª Edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol Manoel Maria da Silva Júnior, Taça Sicoob Crediçucar 2020, em homenagem ao sr. Toru Nako. O Grupo JCN venceu no último domingo o time da Sociedade Esportiva Sanjoanense nas cobranças de pênalti. O torneio foi interrompido em 2020 por conta da pandemia da Covid-19 e foi retomado neste mês.

A partida final do campeonato organizado pela Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da prefeitura, foi disputada no último domingo, dia 8, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, que contou com a presença de um bom público.

O jogo

De acordo com Juninho Charelli, presidente da Liga, os torcedores presentes puderam assistir um grande jogo de futebol. “As duas equipes sanjoanenses fizeram uma partida muito bem disputada e não faltaram emoções tanto nas chances de gols como nas polêmicas geradas na parte disciplinar, com confusões e expulsões que fizeram parte desta final”, comentou.

Ao todo, foram distribuídos seis cartões amarelos, três para cada lado e dois vermelhos, mostrando que o árbitro Diego de Oliveira Costa “Neneca”, e seus auxiliares Geraldo da Silva Januário e Daniel, tiveram muito trabalho. Aos 22 minutos do primeiro tempo, os cartões aplicados acalmaram os ânimos dos atletas.

As campanhas invictas que credenciaram as duas equipes à final, com seis vitórias e um empate para cada time, foram mantidas, já que ao término do tempo regulamentar, o placar seguia em 0 a 0. A decisão foi para uma emocionante disputa de pênaltis e o Grupo JCN levou a melhor por 4 a 3 e conquistou o bicampeonato do torneio. O Campeonato teve ao todo 123 gols em 37 partidas, uma média de 3,33 por jogo.

Destaques individuais

Além dos troféus de campeão para o Grupo JCN e de vice para a SE Esportiva, foram premiados ainda o melhor goleiro, Luís Eduardo, do JCN, com apenas dois gols sofridos. O artilheiro da competição foi David, também do JCN, com sete gols marcados. O troféu de destaque da partida foi para Otton César, da Esportiva. Já o de craque do jogo foi para Emerson Reis, do JCN. Já o Troféu da Torcida foi para José Osvaldo, da Esportiva.

Liga

O presidente da Liga, Juninho Chareli, comentou sobre o encerramento do torneio, que começou em 2020. “Para mim, pessoalmente, foi muito importante finalizar esta edição, pois é paixão independente de tudo”, afirmou. “A alegria de ter minha família comigo nos eventos é muito significativo. É muito bom ter familiares junto”, disse.

Juninho informou que em 2022 a Liga ainda irá coordenar muitos torneios, como o campeonato municipal, o Veteranos Cinquentão e o de futsal. “E já preparando para a 9ª edição da Taça dos Campeões em 2023, pois esse torneio de sucesso não pode parar. E ver as famílias presentes no estádio novamente é muito bom”, finalizou.

Grupo JCN

Binho, dirigente do Grupo JCN, conversou com a Gazeta sobre a retomada das competições e sobre a conquista desse campeonato. “A gente ficou dois anos parado, quando estávamos no auge da competição. Paramos as atividades e sempre colocamos ao grupo, que é uma verdadeira família, que a gente estava ali para o que precisassem. Mas quando veio a notícia de que o campeonato seria retomado, foi uma grande felicidade para todos”, disse.

“A equipe disputou um campeonato curto antes, mas o foco era a Taça dos Campeões regionais, que é um dos campeonatos mais regulares e melhor organizados que a gente participa. O pessoal do Departamento Municipal de Esportes de Vargem e o da Liga do Desporto de Vargem Grande do Sul sempre fizeram tudo de maneira correta”, avaliou.

“Tiro o chapéu para o cuidado com o estádio, muito limpo, bem cuidados, os vestiários muito bons. E a torcida que sempre compareceu para prestigiar os jogos.

Além disso, a taça é um torneio bastante equilibrado, porque os times de toda região se fortalecem para participar dessa disputa. Eu deixo aqui meu apelo para que sigam apoiando esse torneio e seus organizadores. O futebol é algo muito importante, uma das principais ferramentas para tirar os jovens das ruas”, destacou.

“A partida em si foi muito equilibrada, com boas chances para as duas equipes. Qualquer uma poderia ter marcado. Mas foi para as penalidades e quase morri do coração acompanhando as cobranças. Nosso time foi campeão e comemoramos bastante”, avaliou.

“Fica aqui meu abraço ao Juninho Charelli, da Liga, ao Luís Carlos, diretor de Esportes, e a todas as equipes que participaram”, afirmou.

Binho destacou organização da competição