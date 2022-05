Judô Bushido conquista medalhas na Copa Ipanema

No sábado dia 7, os atletas do Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, participaram da 26ª Copa Ipanema de Judô, em Ribeirão Preto, competição organizada pelo sensei kodansha Cleber do Carmo e sua equipe da 12ª Delegacia Mogiana. A equipe do Judô Bushido contou com 38 judocas que conquistaram 32 medalhas, sendo 10 ouros, 10 medalhas de prata e 11 de bronze, além de uma medalha de participação em uma competição com mais de mil atletas. Na classificação geral, o Judô Bushido ficou na quinta colocação.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Maria Eduarda Fermoselli , Maria Eduarda de Lima Taú , Vinícius Lohan Cândido Coelho, Bárbara Nicole Borges da Silva, Lavínia Lopes Coelho, Rian Lopes Coelho, Manuela Leal de Barros, Antônio Celso Dalaneze Filho, Luís Felipe Albuquerque de Alapenha e Estefani Vitória Ferreira Martins.

Os vice-campeões foram Gustavo Slootemaker Tabet, Diego Colan Pinheiro Santos Filho, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, Gerson Teixeira Neto, Valdete Lourenço de Lima, Emanuelli Maria Urtado Porfírio, Guilherme Slootemaker Tabet, Mariana de Freitas Aliende, Heloise Salvador Macedo e Manuel Ortiz Fermoselli.

Levaram as medalhas de bronze Márcia Roseli de Andrade, Pedro Henrique de Lima Taú, Geovana Cristina Urtado, Maria Victória Fermoselli Witkovski, Maria Gabriela Ramos Araújo, João Vitor Ramazotti Junior, Maria Isabel Ramazotti, Guilherme Henrique Ferreira Martins, Luiz Miguel A. da Costa, Ariane Freitas Domingues e Marina Freitas M. Domingues. Já Kauan Guerreiro ficou com a medalha de participação.

“Parabéns aos nossos guerreiros Bushido por mais essa conquista. Medalhistas ou não, representaram muito bem a nossa associação e encheram o sensei de orgulho. Agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos pais que acompanharam e torceram para a equipe, ao sensei Rafael Casagrande que me ajudou com os alunos, aos árbitros sensei Gabriel Casagrande, Maria Eduarda Fermoselli, aos oficiais técnicos Gustavo Slootemaker Tabet, Maria Eduarda Taú, Beatriz Menossi, a Márcia Andrade Othero e a todos que de uma forma ou outra colaboraram com a nossa equipe. Agradecimentos a Aline Guerrero Arena Cross, ao diretor de Esportes Luís Carlos, prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria. Arigato gozaimasu”, agradeceu.