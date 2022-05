GCM realiza palestra em escola

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, composta pelo subinspetor Charles e GCM Silva, realizou, no dia 5, uma palestra em São João da Boa Vista.

Os assuntos abordados foram a formação do cão de trabalho policial e humanização de cães pet, nas eletivas ‘VET Loves’ das professoras Arislane Gutierrez Gomes e Munira Assad Simão e ‘Ser ou não ser, qual profissão seguir!’, com as professoras Rita Aparecida Rotta da Silva e Taiza Alves S. Carvalho.

A palestra atende o objetivo da GCM de contribuir para a formação de alunos leitores e escritores, críticos e participativos, capazes de interagirem em sua realidade na condição de cidadãos conscientes de sua atuação na sociedade, com os animais e a natureza.

A palestra foi realizada na Escola Cel. Cristiano Osório de Oliveira, para alunos de 9 a 15 anos. O Subinspetor Charles do Canil ATAC da Guarda Civil Municipal levou o cão K9 Scotty para demonstração.

O canil da GCM agradeceu ao apoio do comando da GCM, do diretor de segurança Rogério Bocamino e do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).