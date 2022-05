Hospital fez leilão para venda das luminárias doadas pela prefeitura

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 11 de maio, às 18h, no Hospital de Caridade, a abertura dos convites para aquisição de luminárias em condições inservíveis doadas pela prefeitura de Vargem Grande do Sul, através da Lei Municipal nº 4.654, de 16 de março de 2022, cujo dinheiro apurado da venda, será revertido para a entidade.

Após ampla divulgação, participaram do certame as empresas Marcos Viana de Oliveira, Ventura Sucata (Sidnei Ricci Ventura) e José Reinaldo Rozalino.

Na presença dos vereadores Paulo César da Costa (PSB), presidente da Câmara, Hélio Magalhães Pereira (União Brasil), Guilherme Contini Nicolau (MDB) e Danutta de Figueiredo Falcão (Republicanos), o diretor da entidade, Francisco de Assis Masuco Manoel, tendo como testemunhas as funcionárias Patrícia Radaeli Faci e Vera Lúcia Garcia, abriu as propostas, sendo vencedora a que ofereceu o maior valor pelos lotes, a de José Reinaldo Rozalino, pagando pelo Lote 1 de sucatas luminárias de alumínio e bocal, R$ 8,00 por quilo e para o Lote 2, contendo sucatas luminárias de alumínio com capa protetora de material plástico, bocal e sensor fotoelétrico R$ 4,50 o quilo.

Os vereadores presentes parabenizaram a instituição pela lisura e transparência dos trabalhos.

Segundo publicou o Hospital, o dinheiro da compra desses itens será revertido ao Hospital, que mantém suas portas abertas 24 horas para atender toda a população. Os repasses do SUS e as verbas municipais, federais e estaduais não são suficientes para mantê-lo. Por isso, o apoio de todos continua sendo fundamental.