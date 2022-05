Rapaz foi esfaqueado na Vila Santa Terezinha

Um rapaz de 37 anos foi esfaqueado em Vargem Grande do Sul, no domingo, dia 8, por volta das 6h50, na Vila Santa Terezinha. A Polícia Militar foi acionada.

A equipe composta pelo cabo Rodrigo e soldado Amauri foi ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul para atender uma ocorrência de um rapaz vítima de agressão por faca.

No local, ele informou que um homem conhecido por ‘Tata’ havia desferido golpes de faca contra ele. A vítima foi atendida, apresentando ferimentos no braço esquerdo, lado esquerdo do pescoço e próximo à boca, causados pelas facadas.

Felizmente os cortes não ofereciam risco à vida da vítima. Assim, o rapaz foi liberado pelo médico após atendimento. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil, onde foi feito um boletim de lesão corporal.