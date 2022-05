Setor de limpeza da cidade utiliza 40 servidores municipais

Sob a responsabilidade do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e da Frente Social, a limpeza da cidade não é uma unanimidade entre os vargengrandenses, com muita gente reclamando da falta de cuidado com algumas ruas onde o mato cresce, entulhos nas calçadas, maior zelo com as praças municipais, falta de recolhimento de galhos de árvores com mais assiduidade nos bairros da cidade, dentre outras queixas.

Atualmente trabalham aproximadamente 40 pessoas no setor de limpeza pública, segundo informou a prefeitura, sendo a varrição na cidade feita principalmente através do caminhão de limpeza varredeira, adquirido pela gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Para realizar a limpeza, a cidade foi dividia em quatro áreas, utilizando quatro caminhões, contendo três ajudantes gerais que ficam incumbidos diariamente de realizar a limpeza.

Indagada como funciona a varrição no Centro e nos Bairros, a prefeitura informou que no Centro da cidade é feita por sete servidores que varrem as praças e erários públicos, e nas ruas dos bairros é feita pelo caminhão varredeira.

Sobre o trabalho da frente social na limpeza da cidade, o Executivo informou que de acordo com Lei nº 3.290 de 18 de outubro de 2011, que institui a Frente Social, o DSUR, é quem organiza e supervisiona os trabalhos da Frente Social na cidade, por quatro dias na semana e 8 horas de trabalho. As tarefas realizadas são de logradouros públicos como praças, prédios, ruas dentre outros.

Explicou a prefeitura que mensalmente, até 150 pessoas podem participar da Frente Social, trabalhando duas semanas ao mês, recebendo R$ 250,00 semanais pelo trabalho. Semanalmente, até 38 bolsistas participam das atividades. O Departamento de Ação Social recebe as solicitações de participação e os técnicos fazem a triagem e encaminham para a Frente Social. O departamento também faz as reuniões socioeducativas e oferece cursos de capacitação profissional e incentivo ao trabalho.

O DSUR é responsável pelo transporte e a realização das atividades práticas diárias devendo fazer as orientações, supervisão, fornecimento de equipamentos, materiais e EPIs para a realização dos trabalhos solicitados. Outros departamentos podem solicitar os trabalhos da Frente Social, sendo responsáveis pelos bolsistas, informou a prefeitura.

Solicitação pelo telefone 3641-1878

O jornal indagou ao Executivo como o cidadão deve proceder quando precisar solicitar um trabalho de limpeza ou reclamar sobre algum problema com relação à limpeza pública, recebendo como resposta que a pessoa deve ligar através do telefone 3641-1878 e/ou aplicativo “eouve”. O mesmo procedimento deve ter o cidadão que precisar que a prefeitura remova os galhos de árvores que são colocados em frente sua casa após a poda.

Sobre como funciona o trabalho de recolhimento de cortes de árvores e outros objetos e utensílios, a prefeitura informou que o serviço funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h30 às 16h30.

As podas das árvores plantadas em frente as residências dos moradores da cidade, são de responsabilidade de cada munícipe, segundo a prefeitura. Cabendo ao departamento de Serviços Urbanos e Rurais somente as podas nos logradouros públicos ou árvores em situações de risco. Em casos específicos, a prefeitura pode terceirizar a poda de árvores na cidade.

A responsabilidade pelas árvores plantadas na cidade e que visam a saúde, conforto, bem estar e a sustentabilidade ambiental, é do Departamento de Meio Ambiente. Conforme já citado, cada cidadão é responsável pela árvore plantada em frente seu imóvel.

Indagada se há equipe de jardineiros trabalhando nas praças da cidade, informou a administração que o DSUR realiza a poda de árvores e a roçada de grama nas praças, trabalho que é feito periodicamente, sendo que na Praça da Matriz, quem cuida é o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais e o Departamento de Meio Ambiente.