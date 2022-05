Vargem vai realizar Encontro de Antigomobilismo

Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal irá realizar nos dias 18 e 19 de junho, na Represa Eduíno Sbardellini, um Encontro de Antigomobilismo. Além de veículos clássicos, haverá também feira de artesanato e música, com muito rock and roll.

De acordo com a diretora Municipal de Cultura e Turismo, Márcia Iared, será um momento especial na cidade. “Nos dias 18 e 19 de junho, a Represa Eduino Sbardelini se cobrirá de carros antigos, numa mostra de várias marcas e procedências de colecionadores cuidadosos que andam pelo Estado mostrando suas raras peças, retrato de uma era de glamour, na qual muitas vezes idosas senhoras engalanadas e distintos senhores e jovens colecionadores se juntam para resgatar as emoções de uma era de ouro no automobilismo”, falou.

“Será a primeira vez que o espaço da represa, com aquela vista incrível, receberá sob os alegres acordes do rock and roll, este público apaixonado, para analisar as belezas e a raridade de muitas peças antigas e observar o mercado das pulgas que acompanham os colecionadores”, comentou a diretora.