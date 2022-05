Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Célia Darc Belchior, aos 67 anos de idade, no dia 7 de maio. Era viúva de Manoel do Carmo; deixa a filha Natália Aparecida Belchior; os irmãos Vilma e Pedro; o cunhado Ivan; sobrinhos e primos. Foi sepultada no dia 8 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Alzira Bruno Dota, no dia 7 de maio. Deixou os filhos Marcos, Édson, Marcelo e Danilo; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 8 de maio, no Cemitério Municipal São João Batista em São João da Boa Vista.

Faleceu Célia Darc Belchior, aos 67 anos de idade, no dia 7 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.