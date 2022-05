Ameaçou vizinhos com arma e foi pego

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada no domingo, dia 15, por volta das 20h45, na Vila Santa Terezinha para atender uma ocorrência de ameaça com arma de fogo. Os soldados César e Emiliano foram ao local.

Conforme o informado, o homem de 41 anos estava conduzindo um veículo Honda/City prata e exibia uma pistola cromada para ameaçar os vizinhos. A equipe realizou patrulhamento e viu o carro.

Foi solicitado apoio e, após breve acompanhamento, o condutor estacionou o veículo próximo a um bar e foi realizada a abordagem. Na busca pessoal, foi localizada na cintura do condutor do veículo, uma arma de tipo pistola, prata, Taurus cal.380, com 16 munições intactas.

Aos policiais, ele declarou que a pistola era de sua propriedade, mas não estava registrada em seu nome. Ele disse que estava armado para defesa própria, se recusou a fazer o teste do Etilômetro, o conhecido bafômetro, e declarou ter ingerido bebida alcoólica.

O veículo foi recolhido e o motorista levado à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde foi realizado o exame laboratorial e elaborado o boletim de ocorrência. A arma foi apreendida e o homem foi liberado após pagar fiança.