Em Itobi, denunciado por tráfico estava com arma furtada em Guarulhos e foi pego

A Polícia Militar de Itobi recebeu a denúncia na quarta-feira, dia 18, por volta das 17h, de que um homem de 40 anos teria ido até São José do Rio Pardo com um carro Fox, prata, para buscar drogas e revender em Itobi.

Foi informado ainda que o mesmo rapaz foi visto várias vezes com uma arma de fogo. A equipe da PM localizou o carro, mas nada de ilícito foi encontrado. Porém, o condutor confessou que teria uma arma de fogo em sua casa, onde foi localizado um revólver calibre 38 com numeração aparente e cinco munições intactas.

Em pesquisa, foi constatado que a arma era produto de furto, segundo boletim de ocorrência registrado no aeroporto de Guarulhos. O rapaz declarou ter comprado a arma há menos de 10 dias de um comerciante. Foi realizada buscas, sendo localizado o vendedor, de 48 anos.

Na Delegacia de Polícia Civil, o delegado ratificou a prisão do abordado por Posse Ilegal de Armas, determinando fiança de R$ 2 mil, que foi paga, e ele, liberado. O comerciante foi preso por receptação, permanecendo à disposição da Justiça.