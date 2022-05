O aumento dos casos de Covid-19

No dia 7 de maio, último sábado, completou-se dois anos do registro oficial do primeiro caso de Covid-19 em Vargem Grande do Sul. Depois de dois anos de enfrentamento da pandemia, com a morte de mais de uma centena de pessoas na cidade e de milhões em todo mundo, momentos de muitas incertezas, de muita tristeza e sofrimento, parece que a normalidade está sendo retomada no município. O uso de máscaras só é obrigatório em locais como transporte e unidades de saúde, o Gripário pode ser desativado e as ruas voltaram a ser caminhadas por pessoas que levam no semblante a sensação de alívio, de que o pior passou.

Porém, com a chegada de dias frios, é preciso que os cuidados sejam redobrados. Neste mês de maio, Vargem voltou a ter aumento considerável no número de novos casos registrados, uma nova morte por outras causas, mas com a presença do SarsCov2, o novo coronavírus e a expectativa de que a situação pode piorar, caso as pessoas relaxem de vez com as medidas de prevenção.

Uma série de fatores pode explicar esse aumento em maio, que começou com 10 casos ativos apenas e na quinta-feira, dia 13, já registrava 60 pessoas com a doença. Um deles é o Dia das Mães, já que muitas famílias aproveitaram para confraternizar nessa data especial. Outra é a chegada de dias frios, que colabora com o espalhamento de doenças respiratórias e gripes. Há também a retomada de uma série de eventos e atividades sociais e culturais, afinal, depois de dois anos convivendo com os piores momentos de isolamento social, as pessoas precisavam voltar a conviver normalmente.

No entanto, é preciso sempre ter em mente que o inverno é especialmente duro no caso de doenças como a Covid-19. Basta recordar quem em junho do ano passado, Vargem viveu o pior momento da pandemia. No dia 18 de junho de 2021, a cidade registrava 225 casos ativos, com 25 pacientes internados no Hospital de Caridade e três em leitos de UTI. A situação estava tão complexa, que havia falta de vagas em leitos de UTI na região.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou na quinta-feira, dia 12, o boletim Infogripe, que apontou indícios de crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) entre a população adulta em diversos estados brasileiros a partir do final de abril. O estudo mostra a interrupção na queda de casos de Covid-19 entre as notificações com resultado positivo para vírus respiratórios.

A vacinação ampla da população contribuiu enormemente para a queda dos casos graves, que necessitam de internação. Mas se a cidade quiser passar pelo inverno de 2022 longe do que ocorreu em 2021, é bom que a população evite aglomeração, use máscaras em locais fechados, mantenha a distância entre as pessoas e ao sinal de qualquer sintoma, procure a rede de Saúde.