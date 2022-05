Nova pesquisa

Divulgada na quarta-feira, dia 11, a pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, traz no cenário com o maior número de candidatos, o ex-presidente Lula (PT) na liderança, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29%. Na sequência está Ciro Gomes (PDT), com 7%; João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) com 3%; e Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo), com 1%. Luciano Bivar (União Brasil) não pontuou. Eleitores que afirmaram votar em branco, anular ou deixar de votar somam 6%. Indecisos eram 3%.

Dados

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ao todo, duas mil pessoas foram entrevistadas face a face entre os dias 5 e 8 de maio. O levantamento tem 95% de confiança, conforme o divulgado pelo Instituto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01603/2022.

Segundo turno

A mesma pesquisa apontou que num segundo turno, Lula soma 54% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro, 34%. Votos brancos, nulos ou eleitores que declararam que não iriam votar somavam 9%. Os indecisos eram 2%.

Prédio da Fepasa foi cedido a São José

O antigo prédio da estação ferroviária Fepasa teve sua posse transferida pela União para o município de São José do Rio Pardo. O acordo foi firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU).

A estação foi desativada em 1977 e posteriormente o prédio foi utilizado como espaço para funcionamento de atividades sociais. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de São José, o ambiente será reformado e adequado para incentivo da cultura e o turismo local.

Aguaí

No dia 9 de maio, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat) concedeu o tombamento do prédio da Estação Ferroviária de Aguaí. O comunicado foi feito pelo órgão e a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) por ofício e publicação no Diário Oficial. Assim, a estação passou a ser considerada patrimônio histórico material ferroviário do estado de São Paulo.

E em Vargem

Enquanto isso, em Vargem, a antiga estação ferroviária de Vargem Grande do Sul foi demolida em fevereiro de 2014. Em seu lugar, está sendo construído um prédio.