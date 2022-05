PM de Vargem salvou criança de 20 dias engasgada

Na noite de segunda-feira, dia 16, um recém-nascido de apenas 20 dias engasgou com leite e foi socorrido pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul.

O cabo Cipriano e o soldado Silas foram ao Jardim Paulista para atender a ocorrência. No local, o cabo Cipriano pegou o menino dos braços dos pais, já com a boca roxa e sem respirar.

O policial realizou a manobra de Heimlich, ensinada em treinamento da Polícia Militar. Com isso, a criança deu um pequeno vômito, chorou e voltou a respirar. O garotinho foi levado ao Hospital local para uma melhor avaliação médica, sendo liberado após atendimento.