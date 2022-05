PM salva bebê de 3 dias engasgado, em Mococa

A família de um bebê passou um tremendo susto na tarde desta quinta-feira, dia 19, em Mococa. O garotinho se engasgou com leite materno, no sítio onde moram, na rodovia entre Mococa e Cajuru. Eles saíram da maternidade naquela manhã.

Conforme informou a Polícia Militar, a mãe da criança ligou em desespero para o telefone 190 da Polícia Militar. A equipe composta pelos PMs 2º Sgt PM Mateus da Cunha Bernardi, Cb PM Mike Anderson Abelardi Cherubini e Cb PM Carlos Henrique Soares, chegaram rapidamente ao local.

Em entrevista ao jornal Meio Dia, de Mococa, os policiais comentaram que foram até o sítio, próximo à usina Santo Alexandre, durante o deslocamento, eles foram recebendo dados do copom que a criança já estava há alguns minutos engasgada e já ficando roxinha. Tão logo chegaram, o sargento Mateus tomou a criança e passou a realizar a manobra de Heimlich, o que seguiu durante todo o percurso e em dado momento, a criança começou a respirar dentro da viatura.

Cb Mike comentou que a ocorrência foi muito difícil, mas com um final feliz. “O resultado positivo foi o melhor possível. Pra gente não tem nada melhor do que isso” comentou.

Ao chegar no Pronto Socorro, o bebê foi entregue ao médico, Dr. Emerson, com vida. Segundo a PM, o bebê está estável e já foi devolvido à família.

Ao jornal Meio Dia, o sargento Mateus, junto ao pai da criança, explicou como é feita a manobra de Heimlich, para desengasgar o bebê. O vídeo realizado por Gabriel Delena, do Jornal Meio Dia, está disponível na página da Gazeta de Vargem Grande.