Vítor Hugo Correa fica em 2º em Interlagos, no Superbike

Em mais uma prova empolgante, o piloto de motovelocidade vargengrandense Vítor Hugo Correa subiu ao pódio novamente no Campeonato Superbike Brasil. Depois de largar na quarta colocação, ele terminou atrás apenas de Leo Marques, no último domingo, dia 15, na terceira etapa do campeonato, disputada no Circuito de Interlagos.

Com boas ultrapassagens e muita adrenalina, que já tinham marcado as duas primeiras corridas da temporada, os pilotos da Honda Junior Cup travaram uma batalha acirrada até a bandeirada final. Cruzando a linha de chegada com uma diferença mínima à frente de Vítor Hugo e Enzo Ximenes, o piloto Leo Marques conseguiu fazer a poleposition conquistada anteriormente e venceu a prova.

Vítor Hugo comemora segunda colocação



Segundo os organizadores, a prova foi uma verdadeira aula para estes pilotos em início de carreira por terem que elaborar estratégias para enfrentar a pista mista, com alguns locais secos e outros molhados, o que dificultou muito o desempenho.

“Na largada, fiquei muito nervoso porque queria ter um resultado bom nessa corrida e tentar pegar um pódio. E também porque a pista estava mista, molhado com alguns pontos secos, e fiquei com um pouco de medo de cair”, contou Vítor Hugo em entrevista à Gazeta. “Mas durante a corrida, vi que estava me saindo bem, fiquei mais calmo e consegui me concentrar mais durante a prova”, contou.

O piloto, que chegou a liderar a última volta, também falou sobre seu planejamento para a corrida. “Pensei em uma estratégia para assumir a liderança da prova, peguei alguns pontos que meu adversário perdia um pouco de tempo, e fui estudando para a última volta e lembrando sempre das dicas do meu pai e de alguns pilotos. Quando estava na liderança da prova, dei meu máximo para abrir distância dos meus adversários. Minha estratégia foi boa, mas infelizmente, meu adversário conseguiu pegar meu vácuo e terminei a prova em segundo lugar. Mas fiquei muito feliz com meu resultado”, disse.

Vítor Hugo, 11 anos, filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, vai somando pontos no torneio e já está se preparando para a próxima etapa, que será disputada no dia 19 de junho, em Interlagos novamente. Para acompanhar a corrida, basta acessar o canal do Superbike Brasil no Youtube, pelo endereço https://www.youtube.com/user/SuperBikeBrasil

Em três corridas na temporada, piloto subiu ao pódio duas vezes

Fotos: arquivo pessoal