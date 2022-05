Campeonato Veteranos 2022 segue com boas disputas

Na última sexta-feira, dia 13, foi realizada mais uma rodada do Campeonato Municipal 2022 da Categoria Veteranos, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, um torneio realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura.

No primeiro jogo da rodada, o Palmeirinha FC venceu o Amigos do Beira Rio pelo placar de 2 a 0. O Palmeirinha contou com um gol de Thiago Luís Galo e outro de Éder Ap. Siqueira.

O segundo jogo terminou empatado entre as equipes do Ajax FC e Unidos da Vila com o placar de 3 a 3. Pelo Ajax marcaram Gustavo Valezin, que balançou as redes duas vezes, e Denilson Donizete Asnaldo. Já a equipe do Unidos da Vila contou com dois gols do Daniel Palombo e um de Luís F. Mengali.

O Departamento de Esportes e Lazer informou que devido ao frio intenso que chegou à região, a 5ª rodada do campeonato, que seria disputada na sexta, dia 20, foi adiada, assim como o jogo previsto para o dia 17. As novas datas ainda serão definidas e divulgadas pela prefeitura.

Fotos: Prefeitura