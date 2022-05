Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Pedro Garrido Zani, conhecido por Pedrão, aos 88 anos de idade, no dia 14 de maio. Solteiro, deixou o irmão João Garrido; a cunhada Onilva e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vítor Narcizo, conhecido por Vitorino, aos 70 anos de idade, no dia 15 de maio. Era viúvo de Marilene de Salles Narcizo; deixou os filhos Eliane, Luciane, Gabriela e Felipe; os genros Richarles e Sandro; a nora Lívia; os netos Thayná, Gabriel, Maria Eduarda e Brendah; as bisnetas Annalua e Ana Lívia; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Francisco Gregório, aos 80 anos de idade, no dia 16 de maio. Era viúva de Osvaldo Gregório; deixou os filhos Aparecido e Sueli; os netos Marcos Vinícius, Gustavo Henrique, Marcel César e Guilherme Augusto; e os bisnetos Yasmin, Davi e Bento. Foi sepultada no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Francisco Carlos dos Santos, conhecido por Chicão, aos 65 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixou a esposa Eliane Cristina do Nascimento; os filhos Isabela, Artur, Francisco e João Vitor; o genro Jucelino; a neta Bruna; os irmãos Rosângela, Tereza, Nadir, Emair, João e Ademir; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Alexandre da Silva, conhecido por Nezinho, aos 35 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixou os pais Maria Aparecida Francisco da Silva e José Carlos da Silva; os filhos Lucas e Iago; os irmãos Alexsandro, Willian, Tamares e Evelyn; os cunhados Ezequiel e José Luís; a cunhada Juliana e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aristídes Marques Ramos Neto (Tide), aos 79 anos de idade, no dia 17 de maio. Solteiro, deixou a irmã Antônia Aparecida Ramos e os sobrinhos Rita de Cássia, Sandra Helena, Valéria, Fernando, Isabela, Marcos Vinícius, João Victor, João Otávio, João Miguel, Ana Laura, Rúbia Helena, Ana Beatriz, Victor Hugo, César Augusto e Luís. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nélson Gindro, aos 74 anos de idade, no dia 18 de maio. Deixou os filhos Maria Aparecida, Flávio, Alexandre e Camila; os genros José e Agnaldo; as noras Crislene e Viviani; os netos Vanessa, Rudmila, Lucas e Alice; os irmãos Luís Carlos, Maria, Maria Helena; Antônio e Aparecido; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Russo Parca, aos 90 anos de idade, no dia 14 de maio. Era viúva de João Parca; deixou os filhos Hélio, Jair, Vera, Fátima, Célia e Luís Carlos; noras, genros; netos e bisnetos; as irmãs Luzia e Antônia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco Ribeiro Filho, aos 80 anos de idade, no dia 10 de maio. Era viúvo de Maria Augusta Ribeiro. Deixou o filho Avelino José Machado, a nora Maria do Carmo; os bisnetos de coração Gustavo Henrique e João Lucas. Foi sepultado no dia 10 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Faleceu Aristídes Marques Ramos Neto (Tide), aos 79 anos de idade, no dia 17 de maio. Foto: Arquivo Pessoal



Faleceu Carlos Alexandre da Silva, conhecido por Nezinho, aos 35 anos de idade, no dia 16 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Francisco Ribeiro Filho, aos 80 anos de idade, no dia 10 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Francisco Carlos dos Santos, conhecido por Chicão, aos 65 anos de idade, no dia 16 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria Aparecida Francisco Gregório, aos 80 anos de idade, no dia 16 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria Aparecida Russo Parca, aos 90 anos de idade, no dia 14 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Nélson Gindro, aos 74 anos de idade, no dia 18 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Pedro Garrido Zani, conhecido por Pedrão, aos 88 anos de idade, no dia 14 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos na região

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu José Oswaldo Anadão, conhecido como Galizé, aos 82 anos de idade, no dia 2 de maio. Foi sepultado no dia 2 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Celso Aparecido Barga, aos 63 anos de idade, no dia 2 de maio. Foi sepultado no dia 2 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Alan Cardec Domingos, aos 64 anos de idade, no dia 13 de maio. Deixou o irmão Julinho da Toyota. Foi sepultado no dia 13 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luiz Ignácio, aos 80 anos de idade, no dia 16 de maio. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Francisco Rodrigues da Silva, aos 93 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou os filhos Negão da prefeitura e Zé Louco. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Franchi Neto, aos 71 anos de idade, no dia 19 de maio, em São Paulo. Foi sepultado no dia 19 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimento em Casa Branca

Faleceu Afonso Celso Barbosa, aos 68 anos de idade, em São José do Rio Pardo no dia 15 de maio. Deixou a esposa Maria Estela e a filha Eliane. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.