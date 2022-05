Irmã Marlene deixa a Sociedade Humanitária após um ano com os idosos

Após um ano atuando na Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul, a irmã Marlene Andriola, de 54 anos, partirá para outra missão. Durante este ano em terras vargengrandenses, a irmã atuou em todas as atividades que eram necessárias e solicitadas na instituição que abriga idosos da cidade, deixando a entidade na última semana.

Em nota divulgada em suas redes sociais, a Sociedade Humanitária fez uma bonita homenagem à irmã Marlene. “Esse é um momento triste e ao mesmo tempo muito especial, a nossa Irmã Marlene Andriola está indo para outra missão. Olhamos para trás e vemos os momentos bons que passamos, de muita alegria, companheirismo e muita dedicação. Sempre há um amanhã e a vida nos dá sempre mais uma oportunidade para fazermos as coisas bem, e temos que aproveitar cada oportunidade”, disse.

“Nós todos da Humanitária gostaríamos de agradecer por todo o seu tempo dedicado trabalhando conosco, por ter feito tudo com tanto amor e carinho e que Deus abençoe grandemente o seu caminho. Cuide-se e lembre-se sempre que pode contar conosco em qualquer ocasião! Sentiremos saudade”, completou.

À Gazeta de Vargem Grande, ela falou sobre o período. “Fui muito feliz neste tempo, embora tão curto. Toda a equipe que atua na Humanitária é muito competente e eu admiro cada um em sua função”, pontuou.

A irmã Marlene fez algumas saudações especiais. “Meu carinho e admiração é ainda maior pelo trabalho das Irmãs Franciscanas da Penitência, que não medem esforços para fazer com que cada idoso, cada idosa se sinta realmente em sua casa. E para que cada funcionária e funcionário seja sempre parceiro nesse trabalho tão gratificante. A todos o meu carinho, minhas orações e o meu muito obrigado porque aprendi muito com todos”, ressaltou.

Agora, a próxima missão da irmã Marlene é em Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul, também em um asilo. Ela parte na segunda-feira, dia 23. “Peço as orações de todos pelo trabalho e por cada irmã Franciscana da Penitência. Na terça-feira, dia 17, completou 87 anos que nossas primeiras irmãs chegaram aqui no Brasil, vindas da Alemanha. Deus abençoe a todos”, finalizou.