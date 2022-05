Vargengrandenses são convocados para a Seleção Brasileira de Taekwondo

Dois atletas da equipe Hwarangdo de Taekwondo são convocados pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) para compor a seleção brasileira da modalidade e representar o Brasil no Campeonato Panamericano de Taekwondo 2022, que será realizado de 27 de junho a 1º de julho em Heredia, na Costa Rica.

Mestre Carlos Xavier, responsável pela equipe, lembrou que essa não é a primeira vez que Vargem Grande do Sul tem um atleta do Taekwondo representando a seleção brasileira em eventos internacionais. Há alguns anos, a atleta Larissa Pirola esteve no Canadá lutando o campeonato mundial na categoria Junior. “Agora temos duas chances de medalhas representando nosso país”, comentou o mestre Carlos.

Um dos atletas de Vargem convocado foi Eduardo Idesti, 16 anos. Ele conquistou a vaga na seleção brasileira no Grand Slam deste ano, disputado em Fortaleza. “O atleta vem se despontando e com uma grande chance de subir ao pódio, está entre os primeiros colocados no Ranking Paulista e a cada dia mais se preparando tecnicamente, fisicamente e psicologicamente para essa grande competição, que é a prioridade do atleta”, disse Carlos.

Além do Panamericano, Eduardo tem ainda dois eventos muito importantes: a final do Campeonato Paulista no último fim de semana de maio e o Campeonato Brasileiro que será em junho, nas vésperas do Panamericano.

A outra atleta convocada é Luísa Gregório Ranzani Avanzi, de 16 anos, que apesar da pouca idade, já é dona de um currículo “de gente grande” do esporte. Luísa que já foi várias vezes campeã paulista e brasileira, já foi titular da seleção brasileira na categoria cadete no ano 2020. “Só não lutou o Panamericano nos Estados Unidos porque o evento foi cancelado por conta da pandemia”, recordou Carlos.

“Ela está em primeiro lugar no Ranking Paulista e, como Eduardo, também tem pela frente antes do Panamericano. a final do campeonato Paulista e o campeonato brasileiro 2022”, disse o professor.

O técnico dos atletas e da equipe de alto rendimento é o professor Ricardo Ramos, que conforme lembrou o mestre Carlos, não mediu esforços para que esse momento se tornasse uma realidade. “Agradecemos imensamente todos que de alguma forma colaboraram para que este feito fosse alcançado, com certeza outros atletas virão por conta destes legados”, comentou Carlos.

Rick, o treinador dos atletas, também celebrou a convocação. “Parabéns atletas por essa conquista. Estou muito contente com a evolução de cada um de vocês e sabia que a hora de vocês iria chegar por toda dedicação, persistência e dias de trabalho em conjunto para esse grande objetivo. Desejo todo sucesso e lembrando que juntos somos mais fortes”, afirmou.

Carlos comentou ainda que os dois atletas ingressaram ainda crianças na modalidade. Luísa iniciou aos 4 anos e Eduardo também com 4 anos. Eles evoluíram com dedicação e chegaram à faixa preta, sendo promovidos ao grupo de alto rendimento da equipe. “O que me deixa mais orgulhoso é saber que os dois atletas, como tantos outros, faixas pretas ou não, que estão ou passaram pela equipe, são pessoas honradas, cidadãos de bem e com valores que acredito o Taekwondo tenha ajudado a formar”, disse o professor.

“Chegar neste patamar como atletas, mostra que o trabalho está sendo bem feito. Mas com certeza vocês têm muito o que conquistar. Continuem sendo as pessoas honradas que são e terão muito o que festejar na vida”, finalizou.