Alunos da Escola Alexandre Fleming visitaram Câmara na última terça-feira

Na terça-feira, dia 17, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral participaram de um encontro com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e com o vereador Guilherme Nicolau (MDB), no auditório da Câmara Municipal.

De acordo com o informado pelo prefeito Amarildo o bate papo e visita ao prédio do Legislativo faz parte da matéria Itinerário Formativo, que trata de assuntos pertinentes a comunidade, como saúde, política, educação entre outros, ação já pertencente ao Novo Ensino Médio do Estado.

Os professores Roberta Pallos, Silvana Silveira, Samara Souza, Carla Calsoni e Everaldo Fermoseli acompanharam os jovens, assim como a diretora do Alexandre Fleming, professora Fabiana Bonini da Cruz e Souza e as vice-diretoras Valéria de Abreu e Luciana Gimenez. Segundo a professora Silvana, o eixo essencial de estudo dos alunos é a formação de jovens autônomos, solidários e competentes.

O prefeito agradeceu aos alunos, professores e direção da Escola Alexandre Fleming pela oportunidade de interação com a comunidade.